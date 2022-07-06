Новосибирский суд не реабилитировал солдата ВОВ, осужденного за госизмену

Про жизнь Сандара Валиулина сняли документальный фильм. Фото: «Новая Сибирь»

Новосибирский Кассационный военный суд отказал в праве на реабилитацию еще одному солдату ВОВ, осужденному за госизмену — Сандару Валиулину.

— Сандара Валиулина призвали в Красную армию рядовым, а в 1943 году в боях под Смоленском он попал в плен. В лагере для военнопленных 21-летнего солдата завербовали в немецкую армию, но он дезертировал, сдался в плен к американцам, на которых потом работал переводчиком, — сообщает издание «Новая Сибирь». — В СССР солдат вернулся в 1945-м, где приговором военного трибунала 1945 года был осужден по статье за измену Родине. В 1955-м Сандар Валиулин освободился, женился на девушке, с которой переписывался 9 лет, и новая семья переехала в Таллин.

Спустя годы его младшая дочь Сана Валиулина написала о его жизни несколько статей, а потом и роман. Позже про жизнь Сандара Валиулина сняли документальный фильм.

Рассматривать материалы уголовного дела 1945 года Кассационный военный суд Новосибирска начал в 2021 году. Заседание было закрытым и, в итоге, военный суд определил признать Сандара Валиулина не подлежащим реабилитации.

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