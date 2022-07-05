Новосибирский вирусолог Нетесов прогнозирует окончание пандемии к концу 2022 года

По мнению Нетесова, заболеваемость есть, однако она заметно снижается. Фото: соцсети

Пандемия коронавируса в Новосибирской области может завершиться к концу 2022 года. Такое заявление сделал вирусолог Сергей Нетесов. Причем он не единственный ученый, кто думает, что пандемия закончится до начала следующего года. Также считает и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Не случайно ВОЗ не стала объявлять конец пандемии сейчас, а отложила этот вопрос до конца года. Заболеваемость есть до сих пор. Более того, появляются новые субварианты омикрона. Говорить о конце пандемии сейчас — рано, но можно ожидать того, что к концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом. Таких много — больше 10. Либо он просто исчезнет с лица земли, — рассказал Горсайту Сергей Нетёсов

По мнению Нетесова, заболеваемость коронавирусом снижается неравномерно по все России. Есть регионы, где в сутки умирают несколько десяткой человек. Однако Новосибирская область относится к тем регионам, где заболеваемость постепенно снижается.

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