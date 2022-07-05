В Новосибирске женщина оплатила полумиллионный долг, испугавшись штрафа

Задолженность у женщины появилась из-за неоплаты налогов на ведение бизнеса.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске владелица детских аттракционов оплатила полумиллионный долг, только когда судебные приставы пригрозили ей штрафом. Задолженность у женщины появилась из-за неоплаты налогов на ведение бизнеса.
— У должницы арестовали плазменный телевизор. Кроме того, ей вручили требование об оплате судебной задолженности. Также женщину предупредили, что, если она не оплатит задолженности в полном объеме, в отношении нее будет составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила врио начальника районного отделения регионального УФССП Ольга Вашуркина.
По словам Вашуркиной, арест имущества и счетов, а также запрет регистрации недвижимости ничуть не испугали женщину. А вот административной ответственности она побоялась и погасила долг в полном объеме уже на следующий день.
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