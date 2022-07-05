В Новосибирской области за месяц количество свадеб выросло в два раза

В Новосибирской области за июнь 2022 поженились вдвое больше пар, чем в мае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за июнь 2022 поженились вдвое больше пар, чем в мае. Такую статистику публикует региональное Управление по делам ЗАГС.

— За июнь 2022 года в Новосибирской области поженились 2 075 пар, а в июне — 974, — сообщили в ЗАГСе. — Всего за первое полугодие 2022 года в регионе поженились 7 716 пар.

За аналогичный период прошлого года в Новосибирской области поженились 7519 пар.

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