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Общество5 июля 2022 16:38

В Новосибирской области за месяц количество свадеб выросло в два раза

В июне сибиряки стали жениться в два раза чаще
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области за июнь 2022 поженились вдвое больше пар, чем в мае.

В Новосибирской области за июнь 2022 поженились вдвое больше пар, чем в мае.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за июнь 2022 поженились вдвое больше пар, чем в мае. Такую статистику публикует региональное Управление по делам ЗАГС.

— За июнь 2022 года в Новосибирской области поженились 2 075 пар, а в июне — 974, — сообщили в ЗАГСе. — Всего за первое полугодие 2022 года в регионе поженились 7 716 пар.

За аналогичный период прошлого года в Новосибирской области поженились 7519 пар.

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