Новосибирск может стать центром туризма Западной Сибири

Новосибирск может стать центром туризма в Западной Сибири.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирск может стать центром туризма в Западной Сибири. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.
— Новосибирск имеет большой туристический потенциал, он способен стать центром туризма в Западной Сибири. В федеральном бюджете предусмотрены средства на развитие внутреннего туризма, но чтобы ими воспользоваться, необходимо разработать чёткую программу развития туризма в нашем городе. Она почти завершена, осталось оформить ее соответствующим образом, — отметил градоначальник на встрече со специалистами центра «Сибирь-Хоккайдо».
Мэр также отметил, что городу необходимо будет развивать инфраструктуру и разрабатывать специальные туристические маршруты. В центре, в свою очередь, рассказали о том, что департамент культуры уже создал онлайн-портал для навигации. Там представлены новости, статьи, информация о городских событиях, экскурсиях и турах, а также — об основных достопримечательностях.
По словам Анатолия Локтя, для Новосибирска смогут стать актуальным медицинский, образовательный и детский туризм. А также природные маршруты и маршруты, связанные с предприятиями.
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