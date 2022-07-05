Под Новосибирском 81-летний пенсионер на «Шевроле» столкнулся с грузовиком

В Новосибирской области пенсионер на «Ниве» столкнулся с грузовиком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области пенсионер на «Ниве» столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадал сам автомобилист и его пассажирка. Авария случилась днем во вторник, 5 июля.

— 81-летний водитель автомобиля chevrolet niva ехал по автодороге со стороны посёлка Чернореченский Искитимского района в сторону деревни Бурмистрово. И на 54 километре «Чуйского тракта» столкнулся грузовиком «Мерседес», за рулем которого был 32-летниф водитель, — сообщили в областном ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель «Шевроле» и его 83-летняя пассажирка. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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