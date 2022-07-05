В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти

Женщина какое-то время еще проведет в больнице, а потом родственники ее заберут. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске нашлись родственники пенсионерки с потерей памяти. Напомним, что на дезориентированную пожилую женщину на улице обратили внимание прохожие. Женщина была одета в одну ночную сорочку и не помнила о себе ничего кроме имени. Ее родственников искали с 1 июля.

— Мы распространяли информацию по интернету. Группами отрабатывали жилмассив, где бабушку нашли. В процессе работы мы узнали от сотрудников полиции, что было обращение о пропаже похожей женщины. Сегодня родные приехали в больницу, и бабушка их узнала, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

По словам Алеси, женщине еще требуется медицинская помощь, и на какое-то время она останется в больнице. Также ее родным выдали специальные рекомендации, как ухаживать за людьми с деменцией, и, что делать, чтобы такие люди не терялись.

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