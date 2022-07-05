Жительница Новосибирска набила тату с изображением Юрия Шатунова

Жительница Новосибирска набила на голени портрет Юрия Шатунова. Фото: Александр ТРОФИМОВ

Сибирячка Анна Яковлева стала обладательницей татуировки с изображением молодого Юрия Шатунова. Необычный выбор тату девушка объяснила в разговоре с КП-Новосибирск.

- В детстве я была ярой фанаткой Юрия Шатунова. Да и сейчас достаточно часто слушаю его треки. Набить портрет Юрия планировала давно. После смерти артиста решила наконец-то реализовать задуманное, - отметила Анна.

Девушка обратилась в тату-студию ЕБШ.

- За несколько дней подготовили эскиз и решили сразу делать, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – Тату набили за один сеанс.

По словам тату-мастера Александра Трофимова, на работу ушло около 9 часов.

- Татуировку Анне сделали бесплатно. Бывают такие проекты, которые хочется сделать здесь и сейчас. И эта работа оказалась именно такой, - объяснил Александр.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в возрасте 48 лет.

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