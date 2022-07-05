В Новосибирске 30-летний ВАЗ-2105 продают за 1, 8 миллион рублей

В Новосибирске выставили на продажу 30-летний ВАЗ-2105 с пробегом в 18 километров. Фото: auto.ru

В Новосибирске выставили на продажу ВАЗ-2105 1992 года выпуска с пробегом в 18 километров. Машину владелец оценил в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Высокую цену продавец объясняет идеальным состоянием машины. В объявлении также указано, что авто предназначено для экспорта. Боковые зеркала и дворники находятся еще в заводской упаковке.

По словам владельца, машина может набирать скорость в 100 километров в час за 21 секунду, а максимально разогнаться ВАЗ может до 145 километров в час.

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