Эксперты объяснили, нормально ли любить сразу нескольких партнеров

Эксперты рассказали о полиаморных отношениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

О таком понятии, как «полиамория», знают далеко не все. Полиаморы – это люди, которые вступают в любовные отношения с несколькими партнерами. В разговоре с NEWS.ru эксперты объяснили, нормально ли это.

На данную неоднозначную тему высказались сексолог Инна Сорокина и психолог Ольга Дулепина.

- Полиамория требует много сил и энергии. Это не так просто, как может показаться, - отметила Инна Сорокина.

Ведь свое время нужно рассчитывать так, чтобы уделять внимание каждому партнеру. С одним сходить на прогулку, с другим – по магазинам и так далее.

- Многие путают полиаморию с легализацией измены. Но это неправильно, - уточнила сексолог.

По словам экспертов, в полиаморных отношениях крайне важны полное доверие и согласованность между всеми партнерами.

- Такие отношения должны быть консенсуальными, то есть основанными на общем согласии, - объяснила Ольга Дулепина.

Эксперты считают, что одни вступают в полиаморные отношения, чтобы как-то разнообразить свою жизнь и получить яркие эмоции. Другие же пытаются уйти от классического брака к более прочной, по их мнению, системе отношений.

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