В Минпромторге Новосибирской области прошли обыски

В Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски. Как сообщает ТАСС, это может быть связано с уголовным делом Михаила Космынина — руководителя новосибирского центра по развитию предпринимательства. Его подозревают в растрате более чем 78 миллионов рублей.

Министр промышленности Андрей Гончаров, в свою очередь, сообщил, что министерство сейчас работает в штатном режиме.

— По моему поручению работники министерства оказывают всё возможное содействие правоохранительным органам, — отмечает министр.

По результатам проверки министерство также планирует принять необходимые меры.

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