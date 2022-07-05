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Общество5 июля 2022 13:43

В Минпромторге Новосибирской области прошли обыски

Они связаны с уголовным делом о растрате
Галина СИМОНОВА
В Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски.

В Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски. Как сообщает ТАСС, это может быть связано с уголовным делом Михаила Космынина — руководителя новосибирского центра по развитию предпринимательства. Его подозревают в растрате более чем 78 миллионов рублей.

Министр промышленности Андрей Гончаров, в свою очередь, сообщил, что министерство сейчас работает в штатном режиме.

— По моему поручению работники министерства оказывают всё возможное содействие правоохранительным органам, — отмечает министр.

По результатам проверки министерство также планирует принять необходимые меры.

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