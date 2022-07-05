В Новосибирске три женщины перевернулись на лодке, пытаясь переплыть Обское море

В Новосибирске три женщины перевернулись на лодке, переплывая Обское море.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Во вторник, 5 июля, спасатели вытащили из воды трех женщин. Они пересекали Новосибирское водохранилище и перевернулись на весельной деревянной лодке, сообщили в ГУ МЧС России по НСО.
- Сигнал поступил в 18:20. Женщины находились в четырех километрах от берега вблизи населенного пункта Ерестная, - рассказали в МЧС. – Женщины хотели пересечь Новосибирское водохранилище по направлению к населенному пункту Новый Шарап Ордынского района.
Оказалось, что лодка сибирячек перевернулась из-за плохих погодных условий – сильного ветра и образовавшейся волны.
- В 18:45 женщинам оказали помощь. Их подняли на борт и довезли до берега, - уточнили в МЧС.
От медицинской помощи отчаянные дамы отказались. После спасенных доставили к месту проживания в деревне Ерестная.
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