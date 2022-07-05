Новосибирец перевел на карту знакомой 2,5 млн рублей и не смог вернуть деньги

Суд доказал, что жена должника неподсудна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибиряк перечислил знакомой 2,5 млн рублей на карту, а потом решил вернуть деньги через суд. Он потребовал также процент за пользование средствами с июня 2020 года по июль 2021 года.

Истец дал в долг знакомому, когда у того заблокировали банковские счета и карты, они договорились перечислить деньги жене должника. Мужчины заключили договор при участии одной из медицинских клиник. Всего было совершено 13 операций – от 100 тысяч до 450 тысяч рублей.

Однако затем истец подал в суд на должника, требуя вернуть деньги. В ответ они решили заключить мировое соглашение, но так и не договорились. Тогда истец решил вернуть деньги через жену должника, подав иск о взыскании неосновательного обогащения.

- Юридически значимыми обстоятельствами являются не только факты перечисления денежных средств. При этом истец знал об отсутствии обязательств по возврату средств у жены должника. Поскольку деньги перечислялись для передачи мужу, тот не отрицал договор займа и получение денег с карты жены. Тот факт, что банковская карта жены была использована для перечисления денег не является доказательством неосновательного обогащения, – сообщили в решении Заельцовского районного суда. – В удовлетворении иска отказать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Мы имеем дело с черным налом»

Новосибирские юристы говорят, что суть данного конфликта – в мировом соглашении между сторонами. Если мировое соглашение было подписано, и должник вернул деньги, то иск недобросовестный. А если должник денег не вернул, то это справедливая попытка получить деньги обратно.

- Мы имеем дело с классическим черным налом. Это когда физлица перечисляют друг другу деньги в обход бухучета. Чтобы не столкнуться с таким иском, надо писать, на какие цели был сделан перевод. В качестве доказательства можно использовать переписку в WhatsApp или других мессенджерах. Также можно получить расписку о получении денег, - сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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