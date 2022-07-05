В Новосибирске осудят женщину, сбившую 3-летнего ребенка на санках

Женщина не заметила ребенка, когда сдавала назад. Фото: кадр из видео

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело 33-летней женщины, сбившей 3-летнего ребенка на санках. Напомним, что ДТП произошло в декабре 2021 года. Женщина сдавала назад, выезжая с придомой территории, отвлеклась и не заметила ребенка на санках и его маму. В результате 3-летний мальчик оказался под колесами внедорожника.

— Утром 24 декабря 2021 года мама 3-летнего мальчика везла его на санках в детский сад по двору дома по улице Выставочной, 32. В это же время им навстречу задним ходом двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель не обратила на них внимание и случайно наехала на голову ребенка, выпавшего из санок, — рассказали в региональной прокуратуре.

Мальчик получил травму голову и многочисленные ушибы. Когда женщина поняла, что наехала на ребенка, она тут же отвезла его вместе с матерью в больницу. Однако для мальчика травмы оказались слишком серьезными. Он умер в больнице через несколько дней.

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