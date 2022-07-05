В Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль

В Новосибирске дерево рухнуло на иномарку. Фото: Моя Первомайка

В Первомайском районе упавшее дерево задело стоящую рядом иномарку. Об этом рассказали в группе «Моя Первомайка».

- На Первомайской, 200 дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, - сообщили в публикации.

Подписчик отметил, что местным жителям очень повезло. Ведь дерево могло упасть на кого-то из прохожих, что стало бы причиной трагедии.

По фото сложно сказать, какие повреждения получил автомобиль.

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