В Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль

В Новосибирске дерево рухнуло на иномарку. Фото: Моя Первомайка
В Первомайском районе упавшее дерево задело стоящую рядом иномарку. Об этом рассказали в группе «Моя Первомайка».
- На Первомайской, 200 дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, - сообщили в публикации.
Подписчик отметил, что местным жителям очень повезло. Ведь дерево могло упасть на кого-то из прохожих, что стало бы причиной трагедии.
По фото сложно сказать, какие повреждения получил автомобиль.
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