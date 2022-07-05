Жители города Обь пожаловались на сломанную ливневку, которая оказалась фейковой

Когда ливневка сломалась, оказалось, что она не ведет к канализационным стокам. Фото: «Город Обь Онлайн»

В городе Обь сломалась ливневка — металлическое перекрытие съехало, образовав яму. Местные жители обратили внимание не только на поломку, но и на то, что ливневка оказалась фейковой. Она не вела к канализационным стокам.

— Мало того, что ливневка сделана неправильно, и вода никуда не уходит. Так теперь она еще и разломанная, даже опасная, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

По словам жителей Оби, ливневку повредили, когда прокладывали напорный коллектор. И в итоге ее полностью сломали, когда восстанавливали асфальт после работ.

Судя по фото, вода с дороги просто проходила через ливневку на траву. Причем рядом есть канализационный люк, но его отгородили бетонными блоками от стока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер