Новосибирск занял третье место по числу жителей-трудоголиков в стране

Новосибирск занял третье место в рейтинге городов-трудоголиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск занял третье место в рейтинге городов-трудоголиков. Такие данные приводят аналитики портала «Работа.ру». Они провели среди жителей страны исследование, в котором участвовало три тысячи человек, старше 18 лет.

Так, первое место по числу жителей-трудоголиков заняла Москва. В столице их доля составила 55% среди опрошенных. На втором месте оказался Санкт-Петербург — там живут 25% трудоголиков. Ну а замыкает тройку лидеров Новосибирск. Здесь доля людей, готовых отдаваться работе, составила 18%.

В пятерку городов также попали Екатеринбург и Челябинск. Замыкали десятку такие города как Владивосток, Красноярск и Краснодар. Там доля трудоголиков составила 7, 6 и 5 процентов.

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