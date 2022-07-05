В Новосибирской области из-за черных лесорубов без электричества остались около 10 тысяч человек

Упавшее дерево чудом не оборвало линии электропередач. Фото: РЭС

В Новосибирской области жители Куйбышевского и Барабинского районов остались без электричества из-за черных лесорубов. Когда нелегалы спиливали деревья, одно из них случной упало на высоковольтную линию и повредило ее. В результате без света остались около 10 тысяч человек. При этом в зону отключения попало почти 150 социально-значимых объектов, в том числе три десятка медицинских учреждений, около 40 скважин, детские лагеря и дом престарелых. Произошло ЧП 3 июля.

— Чтобы установить точное местоположение места аварии, пришлось осмотреть около 25 километров линии электропередачи. В одном из пролетов опор было обнаружено высокое спиленное дерево, лежащее на проводах. Огромный ствол только чудом не оборвал провода ЛЭП, но серьезно повредил их, — рассказали в пресс-службе РЭС.

Электроснабжение возобновили уже через 40 минут, а вот полностью восстановить повреждённые линии электропередач удалось только через 10 часов.

В РЭС предупредили, что вырубка леса, несогласованная с энергетиками, карается законом. Нарушителям грозят штрафы в несколько десятков миллионов, если незаконная вырубка приведет к повреждению объектов электросетевого хозяйства.

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