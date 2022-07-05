В Новосибирский зоопарк привезли пару гепардов из Лимпопо

В Новосибирском зоопарке появилась пара гепардов из Лимпопо.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирском зоопарке появилась пара гепардов из Южной Африки. Их вырастили в провинции Лимпопо. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзоре) по НСО.
- В Новосибирск привезли пару гепардов – самца и самку. Животные прибыли авиарейсом из Шереметьево, - сообщили в Россельхознадзоре.
В аэропорту Толмачево зверей встретили специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Они и проконтролировали выгрузку гепардов.
- Ветеринарные требования соблюдены на всех этапах перевозки животных, - добавили в публикации.
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