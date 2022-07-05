В Новосибирске до суда дошло дело банды мошенников, создававших нелегальные сайты

Мошенникам удалось обмануть 258 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Центральный районный суд Новосибирска направили дело 14 мошенников, обманывавших людей через поддельные сайты различных кредитных организаций. Банде удалось выудить из 258 людей более 12 миллионов рублей меньше, чем за год. За махинации им теперь грозит срок до 8 лет.

— Группа мошенников действовала с августа 2020 года по апрель 2021 года. Они создали интернет-сайты якобы различных кредитных учреждений и предлагали потребительские кредиты на выходных условиях. Чтобы получить кредит, заемщику требовалось компенсировать расходы на его оформление. Потерпевшие оплачивали различные комиссии и взносы, но кредитные средства им не перечисляли, — передает сообщение региональной прокуратуры Infopro54.ru.

Мошенникам удалось обмануть 258 граждан на сумму свыше 12 миллионов 400 тысяч рублей. Чтобы компенсировать ущерб пострадавшим, на имущество злоумышленников наложили арест.

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