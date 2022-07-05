Психолог объяснила, как парам выстраивать отношения без ссор и скандалов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный психолог Татьяна Журавлева пояснила, как выстраивать отношения в паре без ссор и скандалов. В беседе с NEWS.ru эксперт рассказала, что большинство проблем происходят из-за неправильной коммуникации. Многим, по словам специалиста, и в спокойное время сложно доносить свои мысли, а в конфликтных ситуациях это усугубляется.

Татьяна Журавлева объяснила, что то, что вы говорите, должно быть понятно партнеру. Необходимо, по словам эксперта, спокойно доносить то, какие чувства вы испытываете.

– И сделать это лучше всего через «Я-сообщение». Например, не «ты меня раздражаешь своим опозданием!», а «я чувствую раздражение, когда кто-то опаздывает». Тут понятны и ваши чувства, и какое именно поведение вызывает у вас эти чувства. При этом вы не обвинили своего партнера в том, что это он виноват, что у вас такие чувства, — объяснила семейный психолог.

Эксперт также рекомендовала проявлять к партеру интерес, не додумывать за него, не обесценивать, не обвинять. Также не стоит высмеивать его ответы и доводы. В противном случае он закроется от вас и аналогично начнет реагировать на ваши откровения.

А еще следует уметь принимать то, что партнер вам говорит, без перетягивания каната:

- Помните, вы не друг против друга, а вместе против проблемы, — добавила Журавлева.

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