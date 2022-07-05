В Новосибирске охранники задержали неадекватного посетителя магазина: из одежды на нем были только трусы и туфли

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

О том, что задержанный может быть наркоманом, бойцы ГБР-11 узнали совершенно случайно. В 19.10 они прибыли по сигналу тревоги в охраняемый Агентством Безопасности магазин и увидели пьяного молодого мужчину. Сотрудник службы безопасности рассказал, что посетитель пытался украсть с витрины полукилограммовый пакет кофе. Сотрудник подошел к посетителю, но столкнулся с яростным сопротивлением: вор буквально накинулся на мужчину, пустив в ход и кулаки, и украденный кофе. К счастью, в этот момент в магазин вошли «гвардейцы», которые задержали нападавшего. Зайдя под присмотром бойцов ГБР в подсобное помещение для разбирательства, первым делом задержанный вытащил из кармана использованный одноразовый шприц со следами крови и выбросил его в мусорную корзину.

Еще одного предположительного наркомана задержали вчера в 20.15 бойцы ГБР-76, но уже не за кражу, а за хулиганское поведение в общественном месте. На мужчине из одежды были только трусы и туфли, вел он себя неадекватно, разговаривал бессвязно. От продавцов магазина стало известно, что перед этим задержанный хватал с витрины бутылки с вином и замахивался ими на посетителей, среди которых были и несовершеннолетние дети. Бойцы ГБР поймали мужчину и передали в полицию. К слову сказать, это было уже третье задержание данного гражданина в только начавшемся месяце.