Почти 23 тысячи жителей Новосибирской области за год получили высокотехнологичную медпомощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 5 июля, стало известно, что в 2021 году 22 723 жителя Новосибирской области получили высокотехнологичную медпомощь. За 5 месяцев 2022 года зафиксировали 9 968 случаев. В лидерах – профили сердечно-сосудистой хирургии и офтальмологии. Об этом рассказали в Правительстве.

– Жители региона по медицинским показаниям получают необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь. Координацию работы в данном направлении осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области. Несмотря на непростые условия, связанные с противодействием коронавирусу в прошлом году, нам удалось добиться высоких результатов и помочь пациентам, которым это необходимо, – сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

По словам Лады Шалыгиной, высокотехнологичную медпомощь в Новосибирской области предоставляют 8 медучреждений, которые подведомственны регионального Минздраву. А также её оказывают 8 федеральных медицинских организаций.

Известно, что в 2021 году высокотехнологичную помощь жителям НСО оказали в объеме 22 723 случая, из них – 21 320 случаев (или 94,10 % от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 1 466 случаев (или 6,45%) в медицинских организациях, расположенных за пределами территории Новосибирской области.

– По итогам 5 месяцев 2022 года жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 9 968 случая, из них – 9 338 случаев (или 93,7% от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 630 случаев (или 6,3%) в медицинских организациях, расположенных за пределами региона. Профили оказания за данный период по объемам распределились практически аналогично, – уточнили в Правительстве.

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