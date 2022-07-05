У снежной козы из Новосибирского зоопарка родился козленок

В Новосибирском зоопарке снежная коза родила детеныша. Фото: стоп-кадр
В Новосибирском зоопарке имени Шило снова пополнение. У снежной козы родился козленок, о чем рассказала фотограф Анна Новикова.
- Козленок появился на свет 30 июня, - сообщила Анна на личном Ютуб-канале.
На видео фотограф показала, как малыш аккуратно забирается по выложенному камнями возвышению. В это время стоящая наверху мама-коза внимательно наблюдает за успехами своего детеныша.
- Как он осторожненько забирается. А мама наблюдает, - прокомментировала Анна Новикова.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирском зоопарке родились двое малышей аргали.
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