В Новосибирском зоопарке мама-аргали родила двоих ягнят

В новосибирском зоопарке родились аргали. Фото: стоп-кадр

В Новосибирском зоопарке на свет появились два детеныша аргали. Их еще называют алтайскими горными баранами. Умилительное видео показала фотограф Анна Новикова на своем Ютуб-канале.

Малыши родились в понедельник, 4 июля.

- Вот родились аргали. Двоих выносила мамочка, - сообщила Анна Новикова.

На записи можно увидеть маленьких аргали, которые уже уверенно держатся на своих ножках. Они находятся под строгим присмотром мамы. Малыши бегают за ней, не отставая ни на шаг.

В какой-то момент фотограф показала детенышей крупным планом. Малыши выглядят очень умилительно. Чего только стоят их большие глаза и длинные ножки.

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