В Новосибирске завершили благоустройство сквера «Сибирь»

Благоустройство сквера «Сибирь» завершили в Кировском районе. Фото: Зеленый Новосибирск
В Кировском районе завершили работы по благоустройству сквера «Сибирь». Об этом сообщили в группе «Зеленый Новосибирск» «Вконтакте».
- Объект находится по улице Громова. Работы по его благоустройству начались в 2021 году, - уточнили в публикации.
Обновленный сквер готов радовать местных жителей. В нем появились новые лавочки и урны, а также освещение.
Кроме того, рабочие обновили тротуарную плитку на дорожках сквера.
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