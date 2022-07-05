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Общество5 июля 2022 6:38

В Новосибирске завершили благоустройство сквера «Сибирь»

Там установили лавочки и провели новое освещение
Анастасия ХРОМЫХ
Благоустройство сквера «Сибирь» завершили в Кировском районе. Фото: Зеленый Новосибирск

Благоустройство сквера «Сибирь» завершили в Кировском районе. Фото: Зеленый Новосибирск

В Кировском районе завершили работы по благоустройству сквера «Сибирь». Об этом сообщили в группе «Зеленый Новосибирск» «Вконтакте».

- Объект находится по улице Громова. Работы по его благоустройству начались в 2021 году, - уточнили в публикации.

Обновленный сквер готов радовать местных жителей. В нем появились новые лавочки и урны, а также освещение.

Кроме того, рабочие обновили тротуарную плитку на дорожках сквера.

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