Новосибирцы не могут купить товары на последней онлайн-распродаже в IKEA

Новосибирцы не могут ничего купить на сайте ИКЕА.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцы не могут добавить товары в корзину на обещанной распродаже в ИКЕА 5 июля.
– С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии, – указано в сообщении на официальном сайте.
Однако пока добавить товары в корзину нельзя, сайт сразу выдает ошибку и рекомендует повторить позже. Такой баг на сайте прослеживается с утра 5 июля. Мобильное приложение не работает.
На сайте отмечают, что доставку можно заказать на территории не более чем в 50 километрах от Новосибирска. Также оформляют самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов, среди которых есть Почта России.
Напомним, ранее горожане рассказали КП-Новосибирск, что хотят купить на онлайн-распродаже в ИКЕА.
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