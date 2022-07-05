Новосибирцы не могут купить товары на последней онлайн-распродаже в IKEA

Новосибирцы не могут ничего купить на сайте ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы не могут добавить товары в корзину на обещанной распродаже в ИКЕА 5 июля.

– С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии, – указано в сообщении на официальном сайте.

Однако пока добавить товары в корзину нельзя, сайт сразу выдает ошибку и рекомендует повторить позже. Такой баг на сайте прослеживается с утра 5 июля. Мобильное приложение не работает.

На сайте отмечают, что доставку можно заказать на территории не более чем в 50 километрах от Новосибирска. Также оформляют самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов, среди которых есть Почта России.

Напомним, ранее горожане рассказали КП-Новосибирск, что хотят купить на онлайн-распродаже в ИКЕА.

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