В Новосибирске оставили без изменения приговор девушке, сбившей насмерть 21-летнего самокатчика

В Новосибирске не оправдали девушку, сбившую насмерть самокатчика. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской. Фото: Илья МОЛОТКОВ

В Новосибирске оставили без изменений приговор 23-летней Виктории Уржумовой, которая насмерть сбила молодого парня на самокате. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда. Девушку приговорили к 2 годам лишения свободы. Также она должна выплатить родителям погибшего 1 миллион рублей.

– Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 5 июля 2022 года приговор Железнодорожного районного суда от 24 марта 2022 года в отношении Уржумовой (Шульга) В.А. оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитника без удовлетворения, – указано в сообщении на сайте суда.

ДТП произошло год назад, в ночь на 9 июля. Юноша ехал на электросамокате по пешеходному переходу, его сбил внедорожник Land Rover. В тяжелом состоянии пострадавшего увезли в больницу, но спасти не смогли. Погибший 21-летний парень оказался сыном оператора горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт».

В машине вместе с Викой были две ее подруги. Как установило следствие, за рулем Уржумова была трезвой. За год судебных разбирательств девушка успела забеременеть. Родить ей предстоит уже за решеткой.

– Я думала, что меня оправдают. Ну, два года так два года. А чувствую я себя прекрасно, – рассказывала КП-Новосибирск после суда сама Виктория.

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