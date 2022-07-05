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Общество5 июля 2022 5:29

«Нужду справляет в песочницу!»: новосибирцы пожаловались на женщину, выгуливающую кошку на детской площадке

Новосибирцев возмутила женщина, выгуливающая кошку на поводке на детской площадке
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев возмутила женщина, выгуливающая кошку на поводке на детской площадке. Фото: предоставлено Ириной.

Новосибирцев возмутила женщина, выгуливающая кошку на поводке на детской площадке. Фото: предоставлено Ириной.

Жители Новосибирска пожаловались на женщину, выгуливающую кошку на поводке. По словам горожан, делает она это на детской площадке во дворе дома на улице Зорге.

– Уже который год каждый день подряд эта странная дама выгуливает на шлейке свою кошечку. Киса справляет нужду прямиком в детскую песочницу. На замечания не реагирует, – рассказали местные в группе «Типичная Затулинка».

Комментаторы рекомендовали решить проблему со странной дамой кардинально. По их мнению, она должна понести ответственность за такие прогулки с кисой. Поведение женщины, по словам горожан, чистой воды хамство.

– Необходимо фиксировать нарушение, проследить, где живет, написать участковому заявление. Контролировать ведения дела. Если затягивает - дублировать все в прокуратуру, – рекомендовали новосибирцы.

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