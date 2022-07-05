«Нужду справляет в песочницу!»: новосибирцы пожаловались на женщину, выгуливающую кошку на детской площадке

Новосибирцев возмутила женщина, выгуливающая кошку на поводке на детской площадке. Фото: предоставлено Ириной.

Жители Новосибирска пожаловались на женщину, выгуливающую кошку на поводке. По словам горожан, делает она это на детской площадке во дворе дома на улице Зорге.

– Уже который год каждый день подряд эта странная дама выгуливает на шлейке свою кошечку. Киса справляет нужду прямиком в детскую песочницу. На замечания не реагирует, – рассказали местные в группе «Типичная Затулинка».

Комментаторы рекомендовали решить проблему со странной дамой кардинально. По их мнению, она должна понести ответственность за такие прогулки с кисой. Поведение женщины, по словам горожан, чистой воды хамство.

– Необходимо фиксировать нарушение, проследить, где живет, написать участковому заявление. Контролировать ведения дела. Если затягивает - дублировать все в прокуратуру, – рекомендовали новосибирцы.

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