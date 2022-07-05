Банда во главе с 19-летним новосибирцем наворовала 70 тысяч рублей по всей стране через сайт объявлений

Молодой новосибирец организовал банду по краже денег с банковских карт продавцов в интернете. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

19-летний парень из Новосибирска придумал схему обмана продавцов на сайте объявлений. С ней он познакомил двух своих «коллег» – 19-летнего юношу из Кемеровской области и 23-летнего из Московской области. Об этом во вторник, 5 июля, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

На сайте объявлений они искали продавцов, общались с ними о покупке через карту. Обещая безопасную сделку, они заставляли авторов объявлений перейти по ссылке и ввести все данные с банковской карты.

Таким способом молодые люди украли больше 70 тысяч рублей у 14 жителей Москвы, Красноярска, Пензы, Казани, Новосибирска и других городов.

Полицейские задержали имущество банды на сумму 96 тысяч рублей. Самих мошенников обвинили в краже по части 4 статьи 158 УК РФ. По этой статье юным преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Заельцовский районный суд.

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