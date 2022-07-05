Защитники подозреваемого в госизмене новосибирского ученого Колкера подали апелляцию на решение суда

Адвокаты новосибирского ученого, погибшего после задержания по подозрению в госизмене, подали апелляции в суд. Фото: соцсети / Дмитрий Колкер.

Адвокаты погибшего после задержания по подозрению в госизмене новосибирского ученого Дмитрия Колкера подали апелляцию на решение суда. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в управлении судебного департамента в Новосибирской области.

– 04.07.2022 в Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от защитников Бессонова А.А. и Колбасы В.В., где они просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска от 30.06.2022, – указано в сообщении управления.

Напомним, 30 июня Советский районный суд вынес постановление о задержании физика-лазерщика Дмитрия Колкера. Из-за лекций в Китае его подозревают в государственной измене по статье 275 УК РФ.

Рассмотрение апелляций назначено на 11 июля. Заседание пройдет в Новосибирском областном суде.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что родные Колкера узнали о его смерти после задержания из телеграммы.

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