Погода в Новосибирске на 6 июля 2022 года: снова гроза

В городе снова будет тепло, но ветрено и дождливо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 6 июля 2022 года несмотря на тепло будет дождливой.

— Ночью температура в городе составит до +14…+16, днем — до +22…+24 градусов. Местами будет кратковременный дождь, гроза. Подует северо-западный ветер с порывами 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность, в отдельных районах местами кратковременные дожди и грозы с ветром до 15 метров в секунду. Температура днем понизится до +19…+24 градуса.

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