Погода в Новосибирске на 6 июля 2022 года: снова гроза

В городе снова будет тепло, но ветрено и дождливо.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 6 июля 2022 года несмотря на тепло будет дождливой.
— Ночью температура в городе составит до +14…+16, днем — до +22…+24 градусов. Местами будет кратковременный дождь, гроза. Подует северо-западный ветер с порывами 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По области будет переменная облачность, в отдельных районах местами кратковременные дожди и грозы с ветром до 15 метров в секунду. Температура днем понизится до +19…+24 градуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер