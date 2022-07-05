Новосибирцы собирают деньги студенту с онкологией, живущему на одну пенсию

Новосибирцы собрали большую часть суммы. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Защити Жизнь"

В Новосибирской области волонтеры просят помочь 20-летнему студенту Артему с онкологией. Он обнаружил у себя признаки болезни на втором курсе колледжа имени Лунина.

Осенью 2019 года он попал в больницу с болью в шее и высокой температурой. Врачи поставили ему диагноз: острый миелобластный лейкоз.

- Нам предложили экспериментальное лечение вместо химиотерапии, лекарство выдавалось бесплатно. Недавно у Артема начался рецидив, но через месяц уже вышли в ремиссию. Волосы не выпадали, не было сильной тошноты и головных болей. Потом была трансплантация костного мозга, и таблетки вернули. Раз в месяц сдаем кровь на анализ, – сообщила КП-Новосибирск мама Артема Надежда Хромова.

Артем из села Убинское не смог вернуться к учебе, зато завел себе множество друзей в разных регионах. Сейчас бывший студент помогает маме по хозяйству, ловит и коптит рыбу, а также мечтает бесплатно отучиться на права в Новосибирске.

- В поселке, где живет Артём и его родители, найти работу не просто. Маме Артёма к тому же приходится постоянно ездить с сыном в Санкт-Петербург для сопровождения. Она не может сейчас выйти на работу. Сейчас единственный постоянный источник дохода семьи - пенсия Артёма по инвалидности, - сообщили в БФ «Защити Жизнь».

За месяц благотворители собрали более 150 тысяч рублей из 200 тысяч необходимых для лечения парня.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь семье Артема Хромова, свяжитесь с редакцией или с благотворительным фондом «Защити Жизнь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер