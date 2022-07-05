В Новосибирске ограничили движение по улице Петухова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске ограничили движение по улице Петухова. Речь идёт о сужении проезжей части на 5 метров на улице Петухова на кольце, в районе здания 51/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в мэрии.
- Действовать ограничения будут с 4 по 18 июля. Связаны они с аварийным ремонтом теплотрассы, – уточнили в администрации.
В мэрии призвали водителей быть внимательнее: обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать ПДД.
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