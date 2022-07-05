В Новосибирске ограничили движение по улице Петухова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничили движение по улице Петухова. Речь идёт о сужении проезжей части на 5 метров на улице Петухова на кольце, в районе здания 51/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в мэрии.

- Действовать ограничения будут с 4 по 18 июля. Связаны они с аварийным ремонтом теплотрассы, – уточнили в администрации.

В мэрии призвали водителей быть внимательнее: обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер