Новосибирцы могут сделать прививку от коронавируса в любой поликлинике региона

В Новосибирской области можно поставить прививку от ковида в любой поликлинике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцев приглашают на ревакцинацию в любую из поликлиник города и области. На складах и в медучреждениях хранятся больше 337 тысяч комплектов вакцины. Из них больше тысячи прививок подходят для подростков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, ранее Андрей Травников раскритиковал профилактику ковида в Новосибирской области. Главе региона не понравилось то, что ему не напомнили об очередной вакцинации.

Сейчас Минздрав региона активно напоминает новосибирцам о сроках ревакцинации: через полгода после предыдущей прививки или перенесенного COVID-19.

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