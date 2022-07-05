Пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Также движение затруднено по проезду Энергетиков, Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, Пархоменко и площади Лыщинского. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 5 июля, достиг 5 баллов.

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