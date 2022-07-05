В Новосибирске волонтеры выхаживают бельчонка, на которого напали вороны

В Новосибирске волонтеры Центре реабилитации диких животных выхаживают маленького бельчонка. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске волонтеры Центре реабилитации диких животных выхаживают маленького бельчонка. Его отбили от ворон прохожие в Бердске и передали зоозащитникам.

— Бельчата к нам сейчас поступают практически каждый день. Этот совсем маленький, еще «молочный», но уже появились первые зубки. Он уже влился в компанию остальных бельчат, которые у меня живут, и вполне себе даже активно борется с ними за бутылочку с молоком, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ.

Как только он подрастет, будем его постепенно готовить к выпуску на природу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер