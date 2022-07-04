В Новосибирской области в 2022 году построят более 1, 7 миллионов квадратных метров жилья

В 2022 году планируют построить не менее 1 миллиона 760 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2022 году планируют построить не менее 1 миллиона 760 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в областном правительстве.

— За шесть месяцев 2022 года в регионе введён в эксплуатацию 1 миллион 22 тысячи квадратных метров жилья. Это на 38% больше показателей 2021 года, — сообщили в правительстве.

В частности, в этом году планируется построить 46 домов, где в 388 квартирах разместятся дети-сироты и те, кому положено служебное жилье. Еще 24 квартиры будет куплены на первичном рынке.

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