В Новосибирске девушка попыталась уйти из магазина, не заплатив за продукты

Продукты у девушки отобрали сотрудники магазина. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске задержали 25-летнюю девушку, которая попытался вынести из магазина продукты, не заплатив за них. На нее завели уголовное дело по статье 161 УК РФ за покушение на грабеж. Девушке грозит срок до 4 лет тюрьмы.

— 1 июля в одном из магазинов, расположенном на улице Виктора Уса, посетительница попыталась вынести товар, не заплатив за него. Работники догнали женщину и забрали у нее пакет с продуктами, после чего подозреваемая скрылась. Продавцы сообщили о произошедшем в полицию, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре полиция задержала 25-летнюю девушку. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. На время следствия девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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