В Новосибирске на парковке у цирка загорелся «Мерседес»

В Новосибирске загорелся автомобиль на парковке недалеко от цирка. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В Новосибирске загорелся автомобиль на парковке недалеко от цирка. ЧП произошло вечером в понедельник, 4 июля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На парковке у перекрёстка Гоголя и Советской загорелся Mercedes-Benz GLE-Class, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

Сначала огонь пытались сбить своими силами прохожие с помощью огнетушителей. Потом на место прибыли пожарные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер