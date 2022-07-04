В ГИБДД рассказали подробности аварии, где пострадали женщина и ребенок

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии в Новосибирске на улице Фрунзе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии в Новосибирске на улице Фрунзе. Напомним, ДТП случилось в понедельник, 4 июля: в Центральном районе города столкнулись три машины.

— В 18:40 29-летний водитель автомобиля «Субару» ехал по улице Фрунзе в сторону Державина. Поворачивая налево у дома № 57А на улице Фрунзе, он столкнулся с автомобилем «Датцун», за рулем которого был 20-летний парень и автомобилем «Ниссан», за рулем которого была 32-летняя женщина, — сообщили в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель «Субару» и также водитель «Ниссан» и его 3-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

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