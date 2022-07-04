В Новосибирске на три дня перекрыли четную сторону улицы Волочаевской

6 июля маршрутки вернутся к привычной схеме движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на три дня закрыли движение по четной стороне улицы Волочаевской. Связано это с ремонтными работами по замене плит перекрытия колодцев.

— Четная сторона Волочаевской будет закрыта с 3 по 6 июля на участке от 7-го Почтового переулка до 9-го Почтового переулка, — рассказали в мэрии.

Из-за перекрытия изменится схема движения ряда маршрутных такси. А именно маршруток №44, 44а, 48, 51. Три дня они будут ездить по нечетной стороне улицы, минуя места дорожных работ.

Также из-за ремонтных работ на теплотрассе на 5 метров сузят проезжую часть улицы Петухова. Речь идет об участке на кольце у дома №51/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Там ограничения будут действовать с 4 июля по 18 июля.

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