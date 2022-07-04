Новосибирский отель «Марриотт» изменит название

В Новосибирске отель «Марриотт» изменит название. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске отель «Марриотт» изменит название. Ребрендинг связан с уходом из страны собственника международной компании, куда он входил.

— С завтрашнего дня не имеем права нигде использовать название Marriott. Мы уже подали документы в Роспатент на регистрацию нового названия, графический знаков, обозначений, монограмм, логотипов, — пояснил изданию infopro54.ru собственник отеля «Марриотт».

Название сменится уже во вторник, 5 июля. Теперь он будет называться «Гранд Автограф Отель Новосибирск». Вывеска с логотипом появится чуть позже, сейчас она изготавливается.

В отеле также отмечают, что ребрендинг никак не отразиться на посетителях. А некоторые вопросы станет даже проще решать, поскольку ранее бренд накладывал на отель серьезные ограничения.

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