Новосибирский отель «Марриотт» изменит название

В Новосибирске отель «Марриотт» изменит название.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске отель «Марриотт» изменит название. Ребрендинг связан с уходом из страны собственника международной компании, куда он входил.
— С завтрашнего дня не имеем права нигде использовать название Marriott. Мы уже подали документы в Роспатент на регистрацию нового названия, графический знаков, обозначений, монограмм, логотипов, — пояснил изданию infopro54.ru собственник отеля «Марриотт».
Название сменится уже во вторник, 5 июля. Теперь он будет называться «Гранд Автограф Отель Новосибирск». Вывеска с логотипом появится чуть позже, сейчас она изготавливается.
В отеле также отмечают, что ребрендинг никак не отразиться на посетителях. А некоторые вопросы станет даже проще решать, поскольку ранее бренд накладывал на отель серьезные ограничения.
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