Новосибирские писатели сняли фильм о своих советских предшественниках

Оказалось, что местные даже не подозревали, что в их селах родились и выросли известые писатели. Фото: ЧС-ИНФО

Современные новосибирские писатели и поэты проехали более девяти тысяч километров, чтобы побывать на малой родине сибирских писателей советского времени. Всего авторы рассказали о 17 писателях, посетили дома, в которых те жили, погуляли по улицам, по которым они ходили.

— Сейчас важно даже просто рассказать, что были такие писатели, — передает ЧС-ИНФО слова поэта и драматурга Дмитрия Рябова. — Потому что они, по большей части, забыты. Даже такие крупные и известные в Советское время как Самохин. Они забыты — это объективная реальность. Даже пишущая молодёжь их не знает. Так вышло… Это мы и надеемся изменить, хотя бы в какой-то части.

По словам Рябова, местные жители понятия не имели, что в их селе родился и рос известный сибирский писатель. Что-то рассказать о литераторах смогли только сотрудники библиотек.

— Когда мы приезжали куда-то и говорили: «У вас тут родился такой-то писатель», нам отвечали: «Ничего себе!», — пояснил Рябов.

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