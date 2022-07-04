Новосибирские рокеры сняли клип, чтобы накормить три тысячи одиноких пенсионеров

Клип помог собрать деньги на открытие благотворительного кафе. Фото: предоставлены Артемом Кравченко

Новосибирские музыканты из группы «Обычные подозреваемые» сняли клип про заботу о пожилых. С видео на песню «Если не наступит весна» стартовала благотворительная акция. Ее цель - накормить одиноких пенсионеров.

- На наш взгляд, одинокие пенсионеры — самые незащищённые. У многих никого не осталось, о них некому позаботиться. Пенсия не успевает за ростом цен. Нам больно смотреть очередное видео, как дедушки и бабушки проводят время в очереди за просрочкой у мусорных баков. Мы решили поддержать фонд «Добродомик» с проектом перезапуска столовой бесплатных обедов для пенсионеров, – рассказал КП-Новосибирск фронтмен группы Артем Кравченко.

Клип на песню сняли за один день. Фото: предоставлены Артемом Кравченко

Сам клип сняли за один день на аэродроме и в дачном поселке под Новосибирском. Актер театра имени Афанасьева Владислав Шевчук сыграл дачника-пенсионера, который мечтает вернуться за штурвал самолета, в небо. В этом ему помогает забота близких.

- Мы договорились, что «Добродомик» сможет использовать наш клип в своих целях, сделав сбор на открытие кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. Уже позже Александра рассказала мне, что до моего звонка не решалась вновь взяться за новосибирский проект. Всего за 10 дней фонд собрал более 400 тысяч рублей из 1,3 млн рублей сметы, – сообщил Артем Кравченко.

Музыканты решили помочь пожилым. Фото: предоставлены Артемом Кравченко

Пользователи соцсетей поддержали благотворительный клип музыкантов:

- Родная какая песня. Приятные, теплые ощущения пережил, - написал слушатель Стас.

- И слова, и музыка, и посыл сделать доброе дело для одиноких пенсионеров. Равнодушным не остался, - сказал сибиряк Антон.

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