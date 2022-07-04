Сибиряк выплатил долг в 192 тысячи, рискуя остаться без отпуска за границей

В Новосибирской области мужчина выплатил свои долги, чтобы уехать в отпуск за границу.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирской области мужчина выплатил свои долги, чтобы уехать в отпуск за границу. Об этом рассказали в УФССП по региону.
— У 38-летнего мужчины был долг в 192 тысячи рублей. Это просроченные задолженности по налоговым сборам как ИП, дорожные штрафы, а также госпошлина и исполнительский сбор, который выносит судебный пристав за неисполнение в установленный срок судебного решения, — пояснили в УФССП.
Сибиряк обратился к судебному приставу, чтобы снять с себя задолженности, пообещав, что скоро все оплатит. Но приставы пробили его имущество, и выяснили, что на мужчину зарегистрировано целых три машины. Тогда сотрудники сообщили должнику, что сейчас на его транспорт наложат арест.
— Мужчина не ожидал, что может остаться без «железного коня» и срочно позвонил своему коллеге по работе, чтобы тот перечислил ему деньги. Через пять минут на карту должника поступило 250 тысяч рублей. Тут же в отделении судебных приставов через терминал мужчина полностью погасил задолженность, — рассказали в УФССП.
А поскольку у мужчины был запланирован семейный отпуск за границей, он также рассказал приставам о долге своей жены в 16 тысяч. И погасил на месте и его.
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