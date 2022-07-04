В Новосибирске две маршрутки начали гонку, чуть не устроив аварию

В Новосибирске маршрутки устроили гонку, едва не спровоцировав аварию. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске гонка двух маршруток едва не закончилась трагедией. Об инциденте рассказали в группе «Моя Первомайка».

- Опасное вождение снял на видеорегистратор наш подписчик, - сообщили в публикации.

На видео можно заметить, как ехавший по правой полосе водитель начал притормаживать перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В это время слева резко выскочила сначала одна маршрутка, а за ней – другая. К счастью, пешеход не попал под колеса.

После этого маршрутки спокойно подъехали к остановке. Возмущенный таким стилем вождения мужчина решил вразумить лихачей. Но разговор по понятным причинам не заладился и прошел на повышенных тонах.

Поняв, что разговаривать бесполезно, водитель легковушки поехал по своим делам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber