В Новосибирске две маршрутки начали гонку, чуть не устроив аварию

В Новосибирске маршрутки устроили гонку, едва не спровоцировав аварию. Фото: стоп-кадр
В Новосибирске гонка двух маршруток едва не закончилась трагедией. Об инциденте рассказали в группе «Моя Первомайка».
- Опасное вождение снял на видеорегистратор наш подписчик, - сообщили в публикации.
На видео можно заметить, как ехавший по правой полосе водитель начал притормаживать перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В это время слева резко выскочила сначала одна маршрутка, а за ней – другая. К счастью, пешеход не попал под колеса.
После этого маршрутки спокойно подъехали к остановке. Возмущенный таким стилем вождения мужчина решил вразумить лихачей. Но разговор по понятным причинам не заладился и прошел на повышенных тонах.
Поняв, что разговаривать бесполезно, водитель легковушки поехал по своим делам.
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