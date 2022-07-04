В сумке был кошелек и очки. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирец украл сумку с очками от Джимми Чу и кошельком Ив Сен-Лоран. Инцидент произошел в одной из городских беседок. Вор увидел, что сумка лежит без присмотра и забрал ее себе.

- В сумке были солнцезащитные очки марки «Jimmy Choo» («Джимми Чу») стоимостью 40 000 рублей в защитном чехле, не представляющим материальной ценности, кошелек марки «Yves Saint Laurent» («Ив Сен-Лоран»), стоимостью 80 000 рублей, - говорится на сайте Центрального районного суда.

На новосибирца возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине присудили 200 часов исправительных работ. В связи с тем, что сибиряк долгое время был под стражей, суд счет наказание отбытым.

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