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Общество4 июля 2022 16:48

Новосибирец украл сумку с очками от Джимми Чу и кошельком Ив Сен-Лоран

Ущерб составил 120 тысяч рулей
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В сумке был кошелек и очки.

В сумке был кошелек и очки.

Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирец украл сумку с очками от Джимми Чу и кошельком Ив Сен-Лоран. Инцидент произошел в одной из городских беседок. Вор увидел, что сумка лежит без присмотра и забрал ее себе.

- В сумке были солнцезащитные очки марки «Jimmy Choo» («Джимми Чу») стоимостью 40 000 рублей в защитном чехле, не представляющим материальной ценности, кошелек марки «Yves Saint Laurent» («Ив Сен-Лоран»), стоимостью 80 000 рублей, - говорится на сайте Центрального районного суда.

На новосибирца возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине присудили 200 часов исправительных работ. В связи с тем, что сибиряк долгое время был под стражей, суд счет наказание отбытым.

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