Погода в Новосибирске на 5 июля 2022 года: пасмурно, но жарко

Пляжная погода возвращается в Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 5 июля 2022 года будет облачной. Но при этом градусник покажет почти +30.

— Ночью температура в городе поднимется до+15…+17, днем — до +26…+28 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует западный ветер с порывами 5-10, местами до 15 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди и грозы, ночью и утром - туманы. Температура днем понизится до +19…+24 градуса, местами до +29.

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