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Общество4 июля 2022 17:00

Сибирячка, которую соседи обвинили в постоянном шуме, рассказала свою версию событий

Она уверяет, что громко слушает музыку несколько часов в день
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Женщина уверяет, что включает музыку в положенные часы. Фото: скриншот из видео

Женщина уверяет, что включает музыку в положенные часы. Фото: скриншот из видео

Сибирячка, которую соседи обвинили в постоянном шуме, рассказала свою версию событий. Напомним, конфликт произошел в Дзержинском районе. Жительница Новосибирска заявила, что её соседка до глубокой ночи громко слушает музыку.

- Да, я слушаю музыку, но только когда муж детей забирает на прогулку. Или когда они дома, но всего на пару часов. У меня их трое, и иногда нужно немного разгрузиться. Да, детки прыгают, танцуют, но в этом нет ничего страшного, - рассказала КП-Новосибирск Алена.

По словам многодетной мамы, музыку она слушает только в законные часы. Никаких пьянок и гулянок дома нет.

- А соседке снизу слышно, потому что дом панельный, - объяснила сибирячка.

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